ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке, погибли люди

Украинские войска нанесли артиллерийский удар сразу по нескольким районам Донецка, в том числе по многолюдному рынку "Майский" в Буденновском районе, который считается одним из наименее опасных. Погибли минимум трое, в том числе женщина и ребенок, ранены минимум четверо, на рынке возник пожар. Предварительно установлено, что боевики применили снаряды калибра 155 мм стандартов НАТО.

Также боевики накрыли огнем из РСЗО "Град" Киевский и Куйбышевский район Донецка. Информация по жертвам и разрушениям уточняется. Обстрелы велись из района оккупированной Авдеевки.

Обстрелы столицы ДНР происходят ежедневно, каждый день гибнут несколько мирных жителей. Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отмечает, что обстрелы всех районов Донецка начались после того, как Запад начал поставлять киевскому режиму тяжелое вооружение.