13 Июня 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

Басурин: ВСУ лишились возможности покинуть Северодонецк после подрыва последнего моста

Украинские боевики фактически заблокированы в Северодонецке, так как последний мост, который соединял город с Лисичанском, взорван. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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"Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет", — сказал Басурин.

Об освобождении жилых кварталов Северодонецка заявлялось ранее. Но бои продолжаются на территории завода "Азот", где нацисты удерживают в заложниках сотни мирных жителей.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник уверен, что не за горами и штурм Лисичанска - последнего крупного города ЛНР, пока еще оккупированного ВСУ.

Что касается Северодонецка, то ранее украинские телеграм-каналы сообщали, что решение об удержании города было принято лично Владимиром Зеленским, хотя Пентагон советовал отвести войска из Лисичанско-Северодонецкой агломерации, чтобы избежать окружения. Но Зеленский по политическим и медийным соображениям не хочет сдавать ни одного города, несмотря на значительные потери. "Резидент" пишет, что в Пентагоне советуют не терять понапрасну самые боеспособные подразделения, которые будет невозможно заменить новой мобилизацией, что может спровоцировать обрушение фронта. Но Зеленский стоит на своем. Из-за этого США тормозят передачу нового тяжелого вооружения Украине.

Накануне канал сообщал, что противостояние военных и политиков в офисе Зеленского резко возросло. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный напрямую обвинил политическое руководство в неоправданных жертвах на Северодонецком направлении из-за отказа отвести ВСУ на выгодные оборонительные рубежи. По вине политиков боевые потери среди ВСУ в Донбассе за последний месяц увеличились на 50%.

Теги: ЛНР, Северодонецк, ВСУ



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