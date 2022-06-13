В России в апреле зафиксирован исторический минимум рождаемости. И резкое падение смертности

В апреле в России родились 99,7 тыс. младенцев, что является минимальным показателем для этого месяца со времен Великой Отечественной войны. По сравнению с прошлым годом рождаемость упала на 10%, а в ряде регионов - до 30%.

Читайте также: Россия стала страной демографических контрастов

В целом за первые четыре месяца рождаемость ниже прошлогодней на 6%, что указывает на начало нового спада рождаемости не просто в абсолютных величинах, а в расчете на одну женщину детородного возраста. В предыдущие три года она составляла всего 1,5 ребенка, в нынешнем году, видимо, опустится до 1,4-1,45. При этом задачи повысить рождаемость власти не ставят, ограничиваясь мерами материальной поддержки немногочисленных семей с детьми. А сама проблема рождаемости и вымирания практически не обсуждается.

Из-за катастрофически низкой рождаемости и возросшей смертности "естественная" убыль населения в прошлом году превысила миллион человек, чего не было даже в 90-х. В этом году убыль может немного снизиться за счет снижения смертности. Так, в апреле смертность резко упала и стала наименьшей с марта 2020 года. Фактически она опустилась до фонового уровня, составив 146,6 тыс. Еще в марте она была 201 тыс.

С чем связано такое резкое падение всего за один месяц, непонятно. Ковидная смертность, которой принято все объяснять, таких резких колебаний не объясняет. Например, в марте она снизилась на 21%, а общая смертность даже выросла. В апреле снижение составило более чем в три раза - с 30 тыс. до 9 тыс. При этом общая смертность упала на 55 тыс., что не вяжется с долей ковидной смертности в избыточной, которая, по заявлению властей, и была основной причиной роста смертности. Возможной причиной резкого падения смертности является отмена неадекватных запретов и ограничений, но количественно это очень сложно оценить.

За четыре месяца смертность на 3% ниже прошлогодней - рекордной со времен Великой Отечественной войны. Но убыль населения такая же.

Действующие тенденции указывают на то, что в ближайшем будущем продолжится как снижение смертности, так и дальнейшее снижение рождаемости. "Естественная" убыль, вероятно, уменьшится 700-800 тыс. в год, но проблема очень быстрого вымирания страны от этого менее острой не становится.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов напоминает, что для выживания и развития России нормой должна стать семья с 3-4 детьми. При нынешней демографической динамике к концу века население страны сократится вдвое.