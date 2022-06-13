13 Июня 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

На Украине уничтожено доставленное для группировки украинских националистов вооружение из США и Европы

Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное (ДНР) уничтожено много доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран, сообщает Минобороны РФ.

Уничтожены пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Фёдоровки (ЛНР), а также две батареи реактивных систем залпового огня вблизи Прогресса (Харьковская область) и Волчеяровки (ЛНР). В результате ударов авиации уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2" вблизи Луганска.

Теги: Минобороны РФ, спецоперация, Украина



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