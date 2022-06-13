Армия России "с опозданием" занялась внедрением беспилотных средств, - вице-премьер Борисов

Вице-премьер Юрий Борисов полагает, что российские вооруженные силы "с опозданием" занялись внедрением беспилотных средств.

"Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств. Это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому", - заявил Борисов в интервью РБК.

Он добавил, что Россия динамично развивается в этом направлении.

"Имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические", - сказал вице-премьер.