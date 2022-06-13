13 Июня 2022
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Политика Москва
москва кремль красная площадь (2003) | Фото: Накануне.ru

В Кремле продолжает действовать масочный режим

Антиковидные меры безопасности в отношении президента России Владимира Путина сохраняются. И в Кремле, и на Старой площади, где работает администрация президента, продолжает действовать масочный режим.
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"Пока у нас действуют особые меры предосторожности и, конечно, особые меры в отношении главы государства. И, собственно, в Кремле и на Старой площади, например, по-прежнему действует масочный режим", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В мае Песков заявил, что "определенные меры предосторожности в отношении главы государства сохраняются", хотя "сейчас ситуация не такая горячая в этой области", и это позволяет медикам постоянно не отслеживать уровень иммунитета к коронавирусу президента РФ. При этом, по словам Пескова, "в том, что касается президента, действуют особые правила, как и действовали раньше, все, что необходимо для защиты здоровья президента, это всё выполняется".

Путин вакцинировался от коронавируса весной 2021 г. Первый компонент препарата президент получил 23 марта, второй – 14 апреля. В ходе прямой линии с гражданами он рассказал, что привился "Спутником V".

Администрация Президента РФ(2021)|Фото: Накануне.RU

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Старая площадь, Кремль



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