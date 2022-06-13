13 Июня 2022
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Политика В России Москва
Наталья Поклонская (2017) | Фото: Накануне.RU

Путин уволил замглавы Россотрудничества Поклонскую

Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской.

Документ опубликован на портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с сегодняшнего, 13 июня. В своём Telegram-канале Поклонская сообщила, что уволена "в связи с переходом на другую работу". Какую именно, она не уточнила.

Напомним, экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская получила назначение в Россотрудничество в начале февраля. После назначения Поклонская в своем Telegram-канале заявила, что будет раза работать "для людей и страны".

"Права и свобода людей, мир и безопасность – то, что я всегда отстаивала и защищала. Поэтому работа с соотечественниками, защита их прав (в том числе и в Украине) для меня является приоритетом, и весь свой российско-украинский опыт буду применять на новой должности. Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества!", - написала тогда Поклонская.

После начала специальной военной операции на Украине Поклонская жёстко высказалась по поводу неформальной символики СВО и в целом относительно применения силы.

Теги: Владимир Путин, Наталья Поклонская, Россотрудничество



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