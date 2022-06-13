Еврокомиссия начинает обсуждение вступления Украины в ЕС

Сегодня европейские комиссары приступают к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины, а также Молдавии и Грузии. Сначала должны состояться общие дебаты, а 17 июня Еврокомиссия должна выработать свое заключение, которое фактически будет решением о том, дадут ли Украине желанный статус или нет. Окончательное решение планируется принять на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Напомним, Украина подала экстренную заявку на вступление в ЕС сразу после начала специальной военной операции России по освобождению Донбасса и других исторических российских территорий. Европа однозначно заняла сторону Киева, но что касается принятия в ЕС, то многие европейские страны высказываются против быстрого принятия Украины в состав объединения, указывая на необходимость пройти длительный путь реформ. Также отмечается недопустимость сокращения по времени устоявшейся процедуры, что может создать опасный прецедент.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где провела консультации в рамках подготовки своего доклада по вопросу заключения Еврокомиссии. Она сказала, что Европа поддерживает Украину, та уже многое сделала, но еще необходимо сделать очень многое. Ранее госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет. Президент Эмманюэль Макрон также считает, что процесс может растянуться на десятилетия.

Европейские СМИ полагают, что решение будет положительным для Украины, но с существенными оговорками, потому что отказать Киеву нельзя, но и признать готовность ко вступлению в ЕС невозможно. Возможно и предоставление какого-то условного статуса кандидата, чтобы не брать на себя обязательств, но подыграть Украине. По данным Bloomberg, Еврокомиссия даст положительное заключение на условиях, связанных с "верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Лидеры фракций Европарламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата. При этом Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине даже статуса кандидата на членство в ЕС. А австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Вена согласится на это, если только такой же статус получат страны Западных Балкан. Как сообщается, Германия выступает лишь за условный статус для Украины. И подобной позиции придерживаются большинство стран. Это указывает на то, что западные СМИ действительно описывают наиболее вероятный сценарий.

Накануне это вопрос обсуждался на "Киевском форуме по безопасности". Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что если Украине на дадут статус страны-кандидата, это подорвет веру в Европу.

"Считаю, что какие-либо решения, кроме предоставления стране статуса кандидата, ослабят в первую очередь европейских лидеров и наше стремление, веру украинского народа в европейский проект как таковой", – сказала она.

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк уверена, что отказ предоставить статус кандидата продемонстрирует, что в ЕС нет единства, в том числе по Украине. Другие украинские политики высказываются не менее резко. Так, глава Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву "не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС". А советник главы офиса президента Михаил Подоляк подозревает европейцев в желании возобновить бизнес с Россией за счет Украины.

На решение ЕС может повлиять и то, что на Западе, похоже, все больше осознают, что рассчитывать на военную победу украинского режима над Россией не приходится. Вслед за Генри Киссинджером о потере территорий намекнул и генсек НАТО Йенс Столтенберг. А значит, полноценное принятие в ЕС страны с огромными территориальными претензиями едва ли возможно.