13 Июня 2022
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Экономика Санкт-Петербург
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал "неизменные приоритеты" Путина

Развитие России, повышение уровня жизни граждан являются неизменными приоритетами для президента РФ Владимира Путина.

"Конечно же, главное для нашего президента – развитие России и повышение уровня жизни наших граждан. Это всегда было, есть и остаётся главным для нашего президента", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС в интервью преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин на пленарной сессии ПМЭФ будет говорить о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире, уточнил Песков.

"Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены против РФ, бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. И так далее и тому подобное. Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом. Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной", - добавил Песков.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, ПМЭФ, речь



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