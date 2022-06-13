В Чуваши столкнулись катер и теплоход, погибли четверо

В 23.55 12 июня на 1147 км судового хода реки Волга столкнулись катер "Волжанка Voyager 67" с теплоход "Коломенский 803". Погибли четверо пассажиров катера. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются.

В Чувашии на Волге столкнулись катер и теплоход, есть погибшие, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.





