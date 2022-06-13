В Совфеде назвали ситуацию с "Северным потоком-2" "самым большим провалом Меркель"

13 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Совфеде назвали ситуацию с "Северным потоком-2" "самым большим провалом Меркель"

Сенатор Совфеда Алексей Пушков в своём telegram-канале высказался о роли бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в ситуации с "Северным потоком-2".
Читайте также:

"Меркель, безусловно, несет ответственность за нынешний кризис. Втягивая Украину в евроинтеграцию, противопоставляя её России, прямо поддерживая Майдан и – косвенно – радикальные антироссийские силы на Украине, она обязана была думать о том, какими последствиями чревато такое развитие событий. В итоге детище Меркель – "Северный поток-2", в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой её же политики поощрения агрессивных сил в Киеве. Вероятно, это и был её самый крупный провал – с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии", - написал Пушков.

Напомним, власти Германии в качестве санкции за военную операцию России на Украине приостановили сертификацию газопровода "Северный поток-2". В марте глава предприятия Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил о подаче заявления на банкротство в Швейцарии. В мае швейцарский суд приостановил процедуру банкротства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что ставить крест на "Северном потоке-2" рано.

Теги: Ангела Меркель, Алексей Пушков, Северный поток-2



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети