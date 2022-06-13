В Совфеде назвали ситуацию с "Северным потоком-2" "самым большим провалом Меркель"

Сенатор Совфеда Алексей Пушков в своём telegram-канале высказался о роли бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в ситуации с "Северным потоком-2".

"Меркель, безусловно, несет ответственность за нынешний кризис. Втягивая Украину в евроинтеграцию, противопоставляя её России, прямо поддерживая Майдан и – косвенно – радикальные антироссийские силы на Украине, она обязана была думать о том, какими последствиями чревато такое развитие событий. В итоге детище Меркель – "Северный поток-2", в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой её же политики поощрения агрессивных сил в Киеве. Вероятно, это и был её самый крупный провал – с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии", - написал Пушков.

Напомним, власти Германии в качестве санкции за военную операцию России на Украине приостановили сертификацию газопровода "Северный поток-2". В марте глава предприятия Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил о подаче заявления на банкротство в Швейцарии. В мае швейцарский суд приостановил процедуру банкротства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что ставить крест на "Северном потоке-2" рано.