Финляндия откажется от членства в НАТО без вступления в альянс Швеции

Финляндия откажется от членства в НАТО без вступления в альянс Швеции. "Дело Швеции - наше дело. Это значит, что дальше мы пойдем рука об руку", - сказал президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф вручили 18 мая Столтенбергу заявки на вступление их государств в альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в тот же день, что республика не поддержит принятие в НАТО этих стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают таковой. 21 мая он сообщил, что Турция поддержит вступление упомянутых государств, если они ясно продемонстрируют солидарность с Анкарой в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности.

12 июня Столтенберг посетил Финляндию, чтобы обсудить с ее руководством перспективы приема в альянс. 13 июня он отправится в Швецию, где встретится с премьер-министром Магдаленой Андерссон.