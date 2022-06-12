12 Июня 2022
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biohazard, биологическая угроза (2013) | Фото:

СК считает, что Украина готовит провокацию около захоронения с чумой

СК России считает, что украинский режим готовит провокацию около чумного захоронения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет ссылается на данные Минобороны России, согласно которым в густонаселенном районе города, вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, украинские военные планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет. 

"Следственный комитет запросит и изучит данные Министерства обороны РФ об очередной готовящейся украинским режимом провокации с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате чего могут пострадать сотни мирных жителей Одессы. Следователи СК России зафиксируют полученные сведения в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима. Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении СК.

Теги: захоронение, чума, провокация



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