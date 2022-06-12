12 Июня 2022
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Политика Санкт-Петербург
коллаж, Беглов, Санкт-Петербург (2021) | Фото: Накануне.RU

Беглов отмахнулся от личного поздравления петербуржцев с Днем России

Губернатор Петербурга Александр Беглов отказался опубликовать отдельное поздравление с Днем России для жителей Северной столицы. По информации Телеграм-канала «Площадь Восстания», для личного поздравления россиян с праздником у градоначальника не оказалось свободного времени.

В воскресенье, 12 июня, отмечается День России. Свои поздравления уже опубликовали во многих регионах, не стал исключением и Петербург. Однако здесь праздничная речь вышла «на двоих»: губернатор Александр Беглов поздравил жителей города с праздником совместно со спикером парламента Александром Бельским.

Авторы «Площади Восстания» отмечают, что для такого формата есть причины. По их информации, у губернатора Беглова не нашлось времени на личное поздравление. От него он отмахнулся как от сугубо «протокольной» истории.

«Позавчера, спичрайтеры пресс-службы Смольного подготовили для старшего Бе отдельную поздравительную речь и принесли Александру Дмитриевичу на утверждение. Но Беглов поздравить от себя лично не захотел и попросту отмахнулся, сославшись на то, что ему некогда и неинтересно всей этой неважной протокольной историей заниматься», - отмечается в посте.

Видимо, чтобы скрыть безразличное отношение Беглова к празднику федерального масштаба, пресс-служба губернатора добавила его фамилию в поздравление Александра Бельского. Позднее текст появился на официальном сайте Смольного.

Стоит отметить, что при прошлом спикере ЗакСа Петербурга Вячеславе Макарове поздравления с праздниками федерального значения всегда выходили отдельно от губернатора. Это же касалось и религиозных дат.

Теги: смольный, губернатор беглов, день россии, бельский, северная столица



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