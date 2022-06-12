12 Июня 2022
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Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра В России Украина
спецоперация, Украина, z, военная техника (2022) | Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Матрос из Нижневартовска отличился во время спецоперации на Украине

Уроженец Нижневартовска отличился во время спецоперации на Украине - по сообщению Минобороны, матрос Даниил Доможилкин убил 10 человек, чем заслужил высокую оценку ведомства. О принадлежности молодого человека к Югре сообщает Коммерсант со ссылкой на местные СМИ.

В Минобороны отметили, что Доможилкин - старший стрелок бригады морской пехоты, в составе штурмового отряда вытеснял националистов из населенного пункта.

"Продвигаясь по городу, российские военнослужащие обнаружили вооруженную группу украинских радикалов, оборудующих оборонительный рубеж. Несмотря на численное превосходство противника, было принято решение навязать ему бой. Вступив в бой одним из первых, Доможилкин метким огнем уничтожил более 10 националистов. Несмотря на ожесточенное сопротивление, группа боевиков была полностью ликвидирована", - сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Своими смелыми и решительными действиями, считают в Минобороны, матрос Доможилкин обеспечил стремительное наступление российских войск, что привело к освобождению населенного пункта.

Теги: матрос, даниил доможилкин, минобороны



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