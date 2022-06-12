12 Июня 2022
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иннопром, стенд РМК (2017) | Фото: Накануне.RU

На обогатительной фабрике №1 Актюбинской медной компании завершена модернизация системы автоматического управления

На обогатительной фабрике №1 Актюбинской медной компании завершена модернизация системы автоматического управления производством. 

Как сообщается в Telegram-канале РМК, на обогатительной фабрике заменены серверные мощности, шкафы, контроллеры управления и программное обеспечение. Система отвечает за тонкие настройки процесса обогащения: благодаря этому специалистам предприятия удаётся поддерживать стабильно высокий уровень извлечения полезных металлов из руды, а также реже останавливать фабрику на плановый ремонт. 

"Заменили всю аппаратную часть, нет сбоев в устаревшем оборудовании - потери связи, выход модулей из строя. Мы уже заметили прирост производительности, оборудование работает более стабильно", - рассказал начальник службы КИПИА обогатительной фабрики №1 ТОО "АМК" Анатолий Рычков.

Модернизация расширила возможности операторов. Например, запустить насос они могут нажатием одной кнопки, без выходов механика к оборудованию, за работой всего комплекса можно наблюдать в реальном времени на экране монитора.

 

 

Теги: амк, рмк, автоматическое управление



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