На обогатительной фабрике №1 Актюбинской медной компании завершена модернизация системы автоматического управления

На обогатительной фабрике №1 Актюбинской медной компании завершена модернизация системы автоматического управления производством.

Как сообщается в Telegram-канале РМК, на обогатительной фабрике заменены серверные мощности, шкафы, контроллеры управления и программное обеспечение. Система отвечает за тонкие настройки процесса обогащения: благодаря этому специалистам предприятия удаётся поддерживать стабильно высокий уровень извлечения полезных металлов из руды, а также реже останавливать фабрику на плановый ремонт.

"Заменили всю аппаратную часть, нет сбоев в устаревшем оборудовании - потери связи, выход модулей из строя. Мы уже заметили прирост производительности, оборудование работает более стабильно", - рассказал начальник службы КИПИА обогатительной фабрики №1 ТОО "АМК" Анатолий Рычков.

Модернизация расширила возможности операторов. Например, запустить насос они могут нажатием одной кнопки, без выходов механика к оборудованию, за работой всего комплекса можно наблюдать в реальном времени на экране монитора.