В Брянской области попытались подорвать нефтепровод "Дружба"

В Брянской области попытались подорвать нефтепровод "Дружба". Неизвестные установили три самодельных взрывных устройства, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, рано утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка в 40 км до границы с Украиной прогремели три взрыва - тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочные взрывные устройства.

Одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель – там осталась воронка 40 на 20 см. Третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 сантиметров.

Сам трубопровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой. По данным "Базы", разлива нефтепродуктов удалось избежать — с 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри находится дизельное топливо.

"Дружба" – крупнейшая в мире сеть магистральных нефтепроводов. Ее построили в 60-х гг., чтобы поставлять нефть в Восточную Европу, в социалистические дружественные на тот момент СССР страны: Чехословакию, Польшу, ГДР и т.д.