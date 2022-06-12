12 Июня 2022
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(2022) | Фото: администрация Сургутского района

В День России в Сургутском районе презентовали уникальный Центр цифровых компетенций для молодежи

В Барсово Сургутского района презентовали Центр цифровых компетенций для молодежи. Глава района Андрей Трубецкой высоко оценил долгожданный объект.

"На сегодняшний день самый большой центр цифровых компетенций. Здесь и умная библиотека, и кванториум, и детский технопарк, и молодежная резиденция. 1600 кв. метров, четыре этажа. Детей будут учить по профессиональным программам, выдавая дипломы государственного образца. Здание на Мостостроителей, 3 стояло невостребованное, мы его выкупили, отремонтировали и оснастили, в сумме обошлось более 120 млн руб.", - рассказал глава Сургутского района, отметив, что Центр полностью покроет потребности барсовской молодежи, а также будет организован подвоз детей из ближайших поселений: Белый Яр и Солнечный.

Заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина более подробно рассказала, в чем уникальность барсовского Центра. По ее словам, инновационный объект не знает себе равных, поскольку на одной площадке, объединенные одной методологической платформой, будут работать три структуры - детская школа искусств, кванториум и молодежный центр. Каждая из структур берет на себя работу в трех направлениях - информационная безопасность, IT-технологии и искусственный интеллект.

(2022)|Фото: администрация Сургутского района

Так, школа искусств, по словам Татьяны Османкиной, наполнит свои госстандарты предпрофессиональной подготовки новыми модульными курсами, которые будут реализованы с использованием современных технологий, чего ни в одной из школ искусств на сегодняшний день нет. "Предполагается, что Барсовская школа искусств с 50-летней историей станет самостоятельным учреждением, которое перейдет на использование современных технологий в реализации предпрофессиональных программ обучения по хореографии, музыке, дизайну и рисованию", - рассказала она.

(2022)|Фото: администрация Сургутского района

Кванториум основывается на интеграции нескольких отраслей знания - науки, искусственного интеллекта, искусства, технологии. Он позволяет не выходя из помещения сформировать либо проект, либо компетенции, необходимые молодым профессионалам, отметила замглавы Сургутского района. Драйвером станет тема космоса, в которой существует множество точек приложений знаний, который юные барсовцы смогут почерпнуть в Центре: мониторинг путей сообщения, строительства жилых комплексов, новые технологии обработки материалов, альтернативные источники энергии.

Молодежный центр, который открывается в Центре цифровых компетенций, имеет расширенный, по сравнению с обычным, набор лабораторий. В частности закуплена самая большая и совершенно автономная медиастудия, которая позволит получать компетенции звукорежиссеров, фото и видео монтажеров, блогеров. В администрации Сургутского района отметили, что подкасты, записанные в медиастудии барсовского Центра, будут продвигаться на площадке Яндекс.Музыки.

(2022)|Фото: администрация Сургутского района

В Центре для местных жителей будет работать цифровая библиотека с возможностью получения услуг у робота-библиотекаря, доступа ко всем библиотечным ресурсам страны в онлайн-формате. Интерактивные книги и VR-зоны, презентеры, экраны для проекторов, интерактивные доски позволят организовать библиотечное обслуживание по-новому.

(2022)|Фото: администрация Сургутского района

Классическая школа искусств получит музыкальный компьютерный класс, который позволит включить в учебные программы использование инноваций в области музыкального искусства: импровизация и новая музыка; саунд-арт - сочетание акустических, культурных и компьютерных возможностей; создание электронной музыки; написание фонограмм. У школы появится свой концертный зал с LED экраном на 80 посадочных мест.

Мультимедийная студия позволит детям изучать компьютерную графику; 3D-моделирование; цифровую живопись, создавать мультипликационные фильмы, шоу-номера песочной анимации для "живого" зрительного зала.

Это уже пятый молодежный центр в Сургутском районе.

Благодаря его открытию, высвободится 530,4 кв.м. площадей в Барсовской средней общеобразовательной школе, где ранее размещались ДШИ и библиотека, которые обеспечат учебное заведение необходимым набором учебных кабинетов для организации внеурочной деятельности в соответствии с санитарными нормами и требованиями.

Теги: Сургутский район, Центр цифровых компетенций, кванториум, школа искусств, библиотека



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