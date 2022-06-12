Цены на некоторые продукты в Свердловской области выросли за год на 80%

Свердловскстат опубликовал сводку средних потребительских цен на продукты первой необходимости в регионе в мае и сравнил их с ценами на те же продукты год назад.

По данным статистиков, на 83% подорожала капуста, которая в мае 2022 года продавалась по 64,20 руб. за кг. Также в лидерах роста цены на сахар - 69%, репчатый лук - 50%, картофель - 42%.

Большинство продуктов, приведенных в списке Свердловскстата, подорожали за год на 10 и более процентов.