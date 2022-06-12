12 Июня 2022
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Новый логотип Макдоналдс в России (2022) | Фото: пресс-служба ООО Система ПБО

McDonald's переименовали во "Вкусно и точка"

McDonald's переименовали во "Вкусно и точка". Под таким названием в Москве и области открылись первые 15 ресторанов бывшей сети.

Завтра в столичном регионе с таким брендом откроются еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200. Далее планируется открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны. В ближайшее пять-шесть лет планируется расширить сеть с 850 ресторанов до 1 тысячи.

Пока будет доступно не все меню - не будет бургера "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри". Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Руководство сети "Вкусно и точка" рассчитывает, что вскоре появятся замены этих продуктов. Не будет в меню и Coca-Cola. Сейчас идет тендер на выбор нового производителя напитков для сети. Им могут стать "Пепси" и "Черноголовка", "есть и другие достойные производители", считают новые владельцы сети ресторанов. Они также отметили, что цены изменятся и будут доступными. Об этом сообщает РИА Новости.

McDonald's приостановил работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Два месяца спустя компания объявила, что уходит из страны и продает бизнес. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор.

Теги: McDonald's, Вкусно и точка



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