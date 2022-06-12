12 Июня 2022
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Политика Свердловская область
Алексей Орлов (2022) | Фото: Екатеринбург.рф, Фёдор Серков

Забота о зелёном богатстве, помощь детям, День России: Алексей Орлов подвёл итоги недели

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов по сложившейся уже традиции подвёл итоги уходящей недели, рассказав о ключевых событиях в жизни столицы Урала за последние дни. Видеообращение опубликовано в официальном телеграм-канале и социальных сетях Главы Екатеринбурга.

В понедельник состоялось торжественное открытие игровой площадки и спортивного корта на территории Малоистокского детского дома в рамках благотворительной акции "От строителей – Екатеринбургу". Так несколько ведущих строительных компаний города начали отмечать свой профессиональный праздник.

Спортивная площадка в екатеринбургском Малоистокском детском доме(2022)|Фото: Накануне.RU

"Благодаря мощнейшему строительному комплексу Екатеринбург меняется с каждым годом. Объединять усилия ради решения общих задач – такой принцип надёжно закрепился между администрацией города и уральскими девелоперами. Это характеризует и отрасль, да и город в целом – как общество ответственных и сопереживающих чужим проблемам людей. На новых площадках можно проводить различные мероприятия, собирать вместе детей. Такие прекрасные подарки, которые появились здесь, помогают ребятам в социализации и занятиях спортом. Дети – это наше будущее", – сказал глава Екатеринбурга.

Алексей Орлов особо отметил важность создания комфортных условий для скорейшей реабилитации юных горожан – воспитанников детского дома. Завершилось мероприятие высадкой зелёных насаждений – яблонь и рябин, в которой принял участие и сам градоначальник.

Алексей Орлов сажает дерево в екатеринбургском Малоистокском детском доме(2022)|Фото: Накануне.RU

В среду на совете по развитию общественных пространств прошло обсуждение концепта набережной Исети между улицами Ткачей и Щорса. Это часть непрерывной прогулочной зоны вдоль реки от Верх-Исетского пруда до Химмаша, которую глава города предложил создать чуть меньше года назад.

Рядом с парком Маяковского власти уральской столицы намерены впервые в истории Екатеринбурга сформировать экологичное общественное пространство, где максимально будет восстановлен природный облик реки и её поймы. В проекте важно сохранить природный характер набережной и увязать с перспективными и текущими объектами жилья. Концентрация горожан в этой части и наличие уже существующих связей дают большой потенциал территории. Набережная – это не только элемент пространственной структуры города, это потенциальное место социальных взаимодействий, получение опыта единения с природой, который довольно сложно увидеть и взять в других местах мегаполиса.

концепция благоустройства набережной реки Исеть в границах ул.Ткачей и пер.Базовый в г.Екатеринбург(2017)|Фото: администрация Екатеринбурга

"Улучшение экологии Екатеринбурга, забота о его зелёном богатстве – стратегический курс администрации города", – отметил глава города Алексей Орлов.

На этой же неделе городские власти взяли под защиту зелёный уголок в Юго-Западном микрорайоне рядом с улицами Бардина и Ясной. Сейчас специалисты готовят документы по изменению категории соответствующих земельных участков, чтобы исключить любую возможность застройки.

"Никакой застройки в данном случае не будет. Никакой. Ни по обсуждавшемуся проекту, ни по какому-либо другому. В настоящее время специалисты готовят проект поправок в правила землепользования и застройки города, который будет рассмотрен на ближайшем заседании градкомиссии. Земельным участкам, о которых идет речь, будет присвоена категория ТОП-1, не допускающая строительства", – пообещал Алексей Орлов.

На этой неделе состоялось первое заседание Совета директоров предприятий и организаций города Екатеринбурга. "Время сейчас непростое, наша экономика столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Как никогда необходима координация усилий бизнес-сообщества, власти, торгово-промышленных палат, оперативный обмен опытом. Я уверен, что совместная работа принесёт свои плоды", – отметил Орлов.

В городе началась подготовка к одному из них – татаро-башкирскому Сабантую. Он пройдёт 25 июня на новом месте – в Преображенском парке. Будет много конкурсов и угощений, а городские службы постараются улучшить транспортную доступность гуляний. На маршрутах, ведущих в Академической район, автобусы и троллейбусы в этот день будут ходить значительно чаще.

В эти выходные в стране отмечают главный государственный праздник – День России. Глава города поздравил екатеринбуржцев, а также всех наших сограждан в других городах и регионах: "Пожелаем друг другу всяческих побед и процветания!"

Алексей Орлов(2022)|Фото: Екатеринбург.рф, Фёдор Серков

Теги: День России, Алексей Орлов, набережная, сквер



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