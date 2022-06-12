В Якутии произошло задымление на шахте

В Якутии произошло задымление на шахте. Инцидент зафиксирован в Нерюнгринском районе Якутии вечером в субботу на шахте "Денисовская".

"Поступила информация, что на шахте "Денисовская" произошло задымление, на момент происшествия в шахте находилось 55 человек. Незамедлительно в шахту были направлены 2 отделения военизированной горно-спасательной части и силы Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении МЧС.

Открытого горения в шахте не было, имелось задымление на глубине 320 м. Все 55 человек вывели на поверхность. Пострадавших нет. В спасательной операции задействовали 33 человека и 6 единиц техники.

АО "Горно-обогатительный комплекс "Денисовский" (АО "ГОК "Денисовский"). Отрабатывает запасы Денисовского каменноугольного месторождения (Центральная и Восточная части) в границах отведенных лицензионных участков. "Колмар" ведет промышленную добычу в шахте тремя комплектами оборудования камерно-столбовой отработки и обеспечивает объем добычи на шахте свыше 2 млн тонн в год.