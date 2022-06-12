В Якутии произошло задымление на шахте

12 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
(2003) | Фото

В Якутии произошло задымление на шахте

В Якутии произошло задымление на шахте. Инцидент зафиксирован в Нерюнгринском районе Якутии вечером в субботу на шахте "Денисовская".

"Поступила информация, что на шахте "Денисовская" произошло задымление, на момент происшествия в шахте находилось 55 человек. Незамедлительно в шахту были направлены 2 отделения военизированной горно-спасательной части и силы Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении МЧС.

Открытого горения в шахте не было, имелось задымление на глубине 320 м. Все 55 человек вывели на поверхность. Пострадавших нет. В спасательной операции задействовали 33 человека и 6 единиц техники.

АО "Горно-обогатительный комплекс "Денисовский" (АО "ГОК "Денисовский"). Отрабатывает запасы Денисовского каменноугольного месторождения (Центральная и Восточная части) в границах отведенных лицензионных участков. "Колмар" ведет промышленную добычу в шахте тремя комплектами оборудования камерно-столбовой отработки и обеспечивает объем добычи на шахте свыше 2 млн тонн в год.

Теги: задымление, шахта, колмар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети