12 Июня 2022
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Спорт Свердловская область
(2022) | Фото: управление общественных связей УГМК

Уникальный трейл по пересеченной местности прошел при поддержке УГМК

11 июня в окрестностях города Дегтярска прошел трейл "Шигирский идол", один из этапов серии забегов "Европа-Азия", генеральным партнером которых выступает УГМК.

Трасса пролегла по живописным местам Урала и была предназначена для тех, кто немного устал от традиционных "асфальтовых" дистанций и решил попробовать свои силы на пересеченной местности.

Символом трейла стала древнейшая в мире деревянная скульптура "Шигирский идол", копию которого специально изготовили для мероприятия и установили в стартовом городке.

В зависимости от подготовки спортсмены могли выбрать два варианта маршрута для любителей и профи: 10 км и 21 км.

Всего в забеге приняли участие около 750 человек, команду УГМК представляли 56 атлетов.

Теги: трейл по пересеченной местности, УГМК



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