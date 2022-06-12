12 Июня 2022
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Экономика В России За рубежом
нефтеналивной танкер (2017) | Фото:NBC

Шри-Ланка может начать закупать у России нефть и пшеницу

Шри-Ланка может вернуться к закупкам нефти у России. Об этом заявил премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе.

"Если мы сможем получить ее из каких-либо других источников, мы получим ее оттуда. В противном случае нам, возможно, придется снова обращаться к России", - сказал Викрамасингхе в интервью агентству Associated Press.

Он также сообщил, что Россия предложила Шри-Ланке, страдающей от нехватки продовольствия, пшеницу.

"Украинский кризис повлиял на наш (...) экономический спад", - заявил премьер-министр Шри-Ланки.

"Я думаю, что к концу года вы сможете увидеть влияние и в других странах", - сказал он.

По его словам, "существует глобальная нехватка продовольствия".

Согласно его оценкам, острая нехватка продовольствия в стране может продлиться до 2024 года, передает Интерфакс.

Теги: шри-ланка, нефть, пшеница



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