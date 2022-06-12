12 Июня 2022
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Происшествия Украина ДНР и ЛНР
Украинские военнослужащие после эвакуации с мариупольского металлургического завода &quot;Азовсталь&quot; (2022) | Фото: AP Photo/Alexei Alexandrov

Иностранные наемники, приговоренные к смертной казни в ДНР, еще не получили перевод приговора

Осужденный в ДНР за наемничество и приговоренные к смертной казни подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим еще не получили текст приговора. После получения материалов, они смогут обжаловать решение суда в течение 30 дней.

 

Апелляционная палата по уголовным делам Верховного суда ДНР 9 июня признала всех троих виновными и назначила им высшую меру наказания. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд ДНР, передает ТАСС.

Верховный суд ДНР приступил к рассмотрению дела по существу в понедельник. В Генпрокуратуре республики ранее сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР ("Совершение преступлений группой лиц"), ст. 323 УК ДНР ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ст. 430 УК ДНР ("Наемничество").

Теги: наемники, смертная казнь



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