12 Июня 2022
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Общество За рубежом
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

Байден связал рост цен в Америке с поддержкой Украины

Президент США Джо Байден назвал повышение цен на продукты и топливо, с которым столкнулись американцы, "побочным продуктом" поддержки, которую Штаты оказали Украине. По его словам, он был к этому готов.

"Какую мысль я хочу донести: это, действительно, последовательно. И побочный продукт — я говорил в свое время, когда мы решили, что будем помогать Украине… что нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам. Это будет стоить НАТО. Будет стоить европейским странам и будет стоить нам. Потому что вы знаете, что должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были вырасти, цена на еду должна была вырасти",— сказал господин Байден на приеме нацкомитета Демократической партии. Его слова приводятся на сайте Белого дома.

Американский президент считает, что США придется жить с высокой инфляцией какое-то время. По его словам, власти работают над снижением цен. Байден отметил, что США являются самой быстрорастущей экономикой мира, передает Коммерсант.

В США инфляция по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — с 8,3% до 8,6%. Выступая в Лос-Анджелесе, господин Байден заявил, что в США "никогда не видели ничего подобного налогу Путина на продукты и бензин". В его заявлении на сайте Белого дома инфляция также называется "путинским повышением цен".

Теги: джо байден, поддержка украины, инфляция



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