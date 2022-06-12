Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил поддержку Владимиру Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил поддержку своему российскому коллеге Владимиру Путину, отправив телеграмму по случаю Дня России.

Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья, а российскому народу — благополучия и процветания.

"Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку", — отмечается в телеграмме.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что отношения КНДР и РФ, которые вступили в новую фазу после первой встречи лидеров двух стран в апреле 2019 года во Владивостоке, будут и дальше "динамично развиваться".

"Уверен, что на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами станет еще более тесным", — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

Лидер КНДР отметил, что Северная Корея "твердо" намерена дорожить имеющими давнюю историю и традицию дружественными корейско-российскими отношениями, всесторонне расширять и развивать их, передает РИА Новости.