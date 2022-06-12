Китай заявил, что не планирует отказываться от Тайваня

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре заявил, что армия КНР готова к решительным действиям, направленным против попыток отделения Тайваня.

"Если кто-то осмелится попытаться отделить Тайвань от Китая, китайская армия обязательно будет сражаться против этого до конца, невзирая на цену", - цитируют китайские СМИ заявление министра в ходе его выступления на конференции.

Вэй Фэнхэ подчеркнул: "Тайвань - это китайский Тайвань, и воссоединение родины является абсолютной необходимостью".

Он добавил, что стремление добиться независимости острова - "это тупик, бред", обреченное на провал.