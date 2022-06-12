В России выявили более заразный штамм коронавируса

Более трансмиссивная разновидность штамма "омикрон" коронавируса выявлена в России. Она получила код ВА.4. Наряду с ВА.5 штаммы характеризуются тем, что они легче распространяются между людьми и их труднее отследить иммунной системе. Версии BA.4 и BA.5 присутствуют в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании, Бельгии и Великобритании. Из-за повышенной заразности на новые подварианты вируса ВА.4 и ВА.5 обратила внимание Всемирная организация здравоохранения.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил Интерфаксу, что в базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "Омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, ещё один - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая.

При этом Хафизов отметил, что в настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 ("стелс"-омикрон) и его дочерние субварианты, они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирования.

"Во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "Омикрона"", - подчеркнул Хафизов.