12 Июня 2022
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Происшествия В России Москва
Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

В России выявили более заразный штамм коронавируса

Более трансмиссивная разновидность штамма "омикрон" коронавируса выявлена в России. Она получила код ВА.4. Наряду с ВА.5 штаммы характеризуются тем, что они легче распространяются между людьми и их труднее отследить иммунной системе. Версии BA.4 и BA.5 присутствуют в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании, Бельгии и Великобритании. Из-за повышенной заразности на новые подварианты вируса ВА.4 и ВА.5 обратила внимание Всемирная организация здравоохранения.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил Интерфаксу, что в базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "Омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, ещё один - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая.

При этом Хафизов отметил, что в настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 ("стелс"-омикрон) и его дочерние субварианты, они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирования.

"Во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "Омикрона"", - подчеркнул Хафизов.

Теги: коронавирус, заразный штамм



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