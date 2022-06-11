12 Июня 2022
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саперы, взрывотехники (2012) | Фото:stavropolye.tv

Российские саперы обезвредили больше 18 тысяч взрывных устройств на Украине

Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов, сообщил Накануне.RU руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
 
Всего проверено: 2 987,87 га (в том числе за сутки – 21,45 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост  и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 18 065 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 522.

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора подготовлено свыше 33 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.

Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 29 322,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов  и изделий медицинского назначения, проведено 1 147 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 361 тонна гуманитарной помощи.

11 июня 2022 г. проводятся шесть гуманитарных акций Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 841,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Теги: саперы, взрывные устройства, Украина, спецоперация



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