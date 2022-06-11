12 Июня 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров поддержал смертный приговор иностранным наемникам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал смертный приговор, вынесенный Верховным судом Донецкой Народной Республики трем иностранным наемникам, за участие в боевых действиях на Украине, передает корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в telegram-канале он выразил удивление реакции на приговор британского политического истеблишмента, который называет вердикт Верховного суда ДНР нелегитимным.

"Надо понимать, что Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и признан террористом. Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы - истинными благодетелями. В этой связи мне хотелось бы напомнить английским политикам, что сколько бы они ни называли Степана Бандеру Махатмой Ганди, он им не станет, как и не станут ваши наемники военнопленными", - подчеркнул глава Чечни.

Комментируя приговор британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, Кадыров заявил, что "у этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершенные преступления".

По мнению главы Чечни для других наемников это станет хорошим поводом задуматься: а стоит ли это их жизней.

Теги: Рамзан Кадыров, смертный приговор, наемники, Украина



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