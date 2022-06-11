11 Июня 2022
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Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

Бюджет Херсонской области на июнь сформируют в рублях

Херсонская область переходит на рубли. Это следует из интервью главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо, опубликованного в telegram-канале ВГА Херсонской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что бюджет области на июнь будет обеспечен в рублях, в том числе, будут обеспечены социальные выплаты. Кроме того, в ближайшее время пенсионеры в пунктах гуманитарной помощи смогут получить первую единовременную выплату в рублях. Сумма выплаты составляет 10 ты. руб. Прорабатывается механизм передачи выплат получателямю

Отметим, что в Херсонской области с 23 мая действует бивалютная зона. Рубль и гривна являются равноправными валютами в регионе. В настоящий момент курс составляет около двух рублей за гривну. Власти намерены отказаться от гривны спустя несколько месяцев.

Теги: Херсон, выплаты, рубли



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