Бюджет Херсонской области на июнь сформируют в рублях

Херсонская область переходит на рубли. Это следует из интервью главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо, опубликованного в telegram-канале ВГА Херсонской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что бюджет области на июнь будет обеспечен в рублях, в том числе, будут обеспечены социальные выплаты. Кроме того, в ближайшее время пенсионеры в пунктах гуманитарной помощи смогут получить первую единовременную выплату в рублях. Сумма выплаты составляет 10 ты. руб. Прорабатывается механизм передачи выплат получателямю

Отметим, что в Херсонской области с 23 мая действует бивалютная зона. Рубль и гривна являются равноправными валютами в регионе. В настоящий момент курс составляет около двух рублей за гривну. Власти намерены отказаться от гривны спустя несколько месяцев.