Путин подписал законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека

Президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает корреспондент Накануне.RU. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Напомним, 7 июня Госдума сразу во втором (с поправками) и третьем чтениях приняла сегодня два законопроекта, разрешающих не исполнять в России решения Европейского суда по правам человека. Не исполнять разрешается решения,принятые после 15 марта 2022 года (дата подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы). По решениям, принятым до этой даты, выплаты денежных компенсаций производиться будут, но только в рублях и только на счета в российских банках. Генпрокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.

Кроме того, Госдума наделила постановления российских судов верховенством над решениями ЕСПЧ.

Ранее Страсбург сообщил, что российские власти задолжали своим и не своим гражданам около 74 млн евро компенсаций по решениям ЕСПЧ без учета рекордных 1,9 млрд евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа.