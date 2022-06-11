Предприниматель, купивший McDonald's, планирует открывать до 80 обновленных ресторанов в неделю

Предприниматель Александр Говор, который приобрел российский бизнес McDonald's, заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что на открытие всех 850 закрытых ресторанов уйдет где-то полтора - два месяца.

Первые 15 ресторанов откроются уже завтра. Еще 50 ресторанов будут открыты в Москве и в Московской области за неделю. Всего, бизнесмен планирует открывать 50-80 ресторанов в неделю. Первые рестораны будут открыты в столице, а затем уже на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

McDonald’s приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. 16 мая стало известно, что McDonald's окончательно уходит из России, начата продажа российского бизнеса. 19 мая сообщалось, что сеть фастфуда продала свой бизнес в России партнеру из Сибири Александру Говору. Предприниматель управлял 25 ресторанами McDonald’s. Говор будет развивать компанию под новым брендом. Известно, что для сети ресторанов McDonald's в России уже придумали новое название.

На вывесках разместят две латинские буквы - Mс, при этом M может остаться фирменной. Отмечается, что в разработке бренда принимала участие материнская корпорация. Серьезных изменений меню также ожидать не стоит - оно будет максимально близко к прежнему.