В Челябинской области мужчина расклеивал листовки с угрозами

В Сосновском районе Челябинской области житель поселка Красное поле расклеивал в одном из многоэтажных домов листовки с угрозами, сообщили Накануне.RU в МВД России по Челябинской области.

В листовках содержалась информация о якобы существующей угрозе - опасных предметах в почтовых ящиках. Подозреваемым оказался ранее не судимый мужчина 2003 года рождения. Причину своего поступка он объяснить не смог.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Полицейские напоминают южноуральцам о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности за совершение подобных противоправных деяний. Стражи правопорядка предостерегают граждан от ложных сообщений из хулиганских побуждений. Данные действия будут квалифицированы в соответствии с частью 1 статьи 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание,в том числе, в виде штрафа от двухсот до пятисот тысяч рублей", - говорится в сообщении.