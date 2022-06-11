Пять человек ранено, горят дома и бумажная фабрика: украинские нацисты обстреляли Горловку

Украинские боевики нанесли массированный артиллерийский удар по Горловке. Об этом Накануне.RU сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

В результате обстрела Никитовского района города повреждения получил целый ряд жилых домов по ул. Советской Армии. Сообщается как минимум о пяти раненных.

"Кроме того, под удар ВФУ попал и Центрально-городской район Горловки. Военные преступники вели огонь по ул. Толстого,ул. Минина и Пожарского, ул. Нестерова. Повреждения получили дома, газораспределительная станция, линии электропередач, автомобили", - говорится в сообщении

Также ВФУ атаковали пос. Русский Край в Калининском районе Горловкииз 122-мм артиллерии. Повреждения получили домостроения по ул. Полярной и ул. Барабинской. Там же повреждена ТП, оборваны линии электропередач.

В результате обстрела по ул. Мушкетовской повреждения получил жилой многоквартирный дом. Против гражданского населения применяется артиллерия калибром 122-мм.

Кроме того, украинские боевики нанесли удар по Центрально-городскому району Горловки. В результате обстрела Озеряновку повреждения получил ряд домов по ул. Рихтера, фиксируют возгорание жилых домов и Горловской бумажной фабрики. Также перебит газопровод высокого давления.