11 Июня 2022
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коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области принес присягу России

Впредверии Дня России жителям Мелитополя и Херсона, получившим гражданство РФ, были выданы первые российские паспорта. Об этом сообщает ТАСС.

В Херсоне паспорта получили 23 жителя города, а также глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

"Самый желанный подарок в преддверии Дня России", - сказал Сальдо после получения паспорта.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что по состоянию на 6 июня документы на получение гражданства РФ подали более 70 тыс. человек в Запорожской области. В области пока работает только один центр по приему документов на оформление российского гражданства, он расположен в Мелитополе.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства. В настоящее время в работе находятся уже сотни заявок на получение паспорта РФ от жителей Херсонской области.

Теги: паспорт, Херсон, Мелитополь, Владимир Сальдо, День России



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