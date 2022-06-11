Минобороны РФ в ноябре откроет в ЛНР новый госпиталь

Первый многофункциональный медицинский центр, который строит Минобороны РФ для Минздрава ЛНР, откроется 15 ноября. Об этом сегодня Накануне.RU сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Стоит задача - 15 ноября полностью ввести в строй объект, чтобы больница начала полноценно функционировать на территории республики", - сказал он.

По словам начальника управления сопровождения проектов военно-строительного комплекса Минобороны РФ Владимира Потапова, медучреждение будет рассчитано на 200 мест.

"По указанию руководства Минобороны РФ, 22 мая представители военно-строительного комплекса приступили к работам по восстановлению и строительству объектов на территории ЛНР. Первый из объектов, который будет возведен, это многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест", - сообщил он журналистам. Как указал Потапов, в госпитале будет палатное отделение на 180 мест, отделение реанимации на 20 мест, диагностические помещения, кабинеты КТ, УЗИ, рентген и экспресс-лаборатории. Электроснабжение центра будет организовано по первой категории с помощью двух независимых источников. "Это будет первый объект такого рода на территории ЛНР", - уточнил он.

"Наверное, начиная с 90-х годов прошлого столетия на территории Луганской Народной Республики прошлые украинские власти очень мало уделяли внимания здравоохранению. Скажем так, обеспечивалось здравоохранение по остаточному принципу", - сказал Пасечник. Он указал, что украинские власти не строили новых медучреждений, что не самым лучшим образом сказывалось на качестве здравоохранения.

"Мы видим, какое внимание нам уделяется, какая помощь выделяется. В частности строится многофункциональная больница, которая будет подспорьем для наших медиков, которые будут оказывать помощь жителям Луганской Народной Республики. В конечном итоге это положительно скажется на качестве здравоохранения", - отметил глава ЛНР.

По его словам, в республике в рамках программы по восстановлению уже идут работы по строительству мостов, ремонту дорог. "В Луганске, в Красном Луче под ключ сданы асфальтобетонные заводы, которые так же будут использоваться для восстановления Луганской Народной Республики. Все это делается при непосредственном участии и помощи наших друзей из России", - резюмировал Пасечник.