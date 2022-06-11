Российские войска уничтожили иностранных наемников на Украине

В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. О продолжении специальной военной операции России Накануне.RU проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за прошедшие сутки поражено: девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск, а также уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Миньковки.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, пять танков, шесть орудий полевой артиллерии, восемь специальных автомобилей, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Краснополье.

Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области.

Также сбито: 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ильичевка, Чкаловское, Красное, Малые Проходы, Заводы, Бражковка, Вернополье, Оводмитровская, Грушеваха, Васильевка, Стаханов, Теплогорск.

Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда украинской системы залпового огня "Ураган" в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневых позиций артиллерийских подразделений.

Уничтожено более 300 националистов, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 10 орудий полевой артиллерии, девять специальных автомобилей, а также девять полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники.