Боевики нацбатальона "Азов"* запугивали мариупольцев и использовали их в качестве живого щита

Боевики запрещенного в России националистического батальона "Азов"* запугивали жителей Мариуполя и использовали их в качестве живого щита, размещая их в том числе в подвалах жилых домов, откуда вели стрельбу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СКР. Уже допрошено более 2 тысяч мариупольцев, все они признаны потерпевшими по делу о применении запрещенных методов ведения войны.

"Украинские военнослужащие и националисты "Азова", позиционировавшие себя как защитники Мариуполя, прикрывались мирным населением, использовали их как живой щит, целенаправленно занимали позиции в жилых домах, детских садах, школах, размещали тяжелое вооружение и вели оттуда огонь для того, чтобы спровоцировать стрельбу по данным объектам, обвинив потом вооруженные силы ДНР и России в обстрелах", - говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного комитета РФ работают на территории Мариуполя с конца апреля и ежедневно к ним обращаются местные жители.

"В ходе допросов потерпевшие сообщили, что с середины марта 2022 года военнослужащие батальона "Азов" запрещали им выходить из подвалов, угрожая в противном случае убийством либо тем, что заминированы выходы. Людей там удерживали более нескольких суток, а сами боевики находились на седьмом-восьмом этажах, откуда вели огонь или корректировали свои подразделения, которые вели артиллерийский обстрел позиций российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Следователи также проверяют информацию о том, что боевики угрожали мариупольцам расправой. Очевидцы говорят, что людей забирали и увозили в неизвестном направлении. Некоторые до сих пор не могут понять, где находятся их родственники. Также многие сообщали, что они не покинули город, так как бойцы "Азова" утверждали, что зеленого коридора нет, выезжать нельзя, а при попытке выехать из Мариуполя люди попадали под минометный обстрел со стороны националистов и военнослужащих ВСУ.

Мирные жители покидали город, маркируя машины белыми ленточками, надписями "дети", "люди", но когда они проезжали блокпост "Азова", по свидетельствам потерпевших, им в спину стреляли как из стрелкового оружия, так и из минометного.