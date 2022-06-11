Глава Госдумы РФ заявил о формировании новой "Большой восьмерки"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале заявил, что разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привел к формированию новых точек роста в мире, передает корреспондент Накануне.RU.

Спикер Госдумы высказал мнение, что в мире формируется новая "Большая восьмерка".

"Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций: за первый квартал 2022 г. в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6%. Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу. США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией "новую большую восьмерку", - высказал свое мнение парламентарий.

Он отметил, что проседание в экономическом плане США продолжает создавать напряженность в мире и пытается решить свои проблемы за счет других, что приведет к потере гегемонии в мире.