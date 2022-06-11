11 Июня 2022
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Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Росавиация продлила режим ограничения полетов до 18 июня

Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ограничения будут действовать до 18 июня, 03.45 по московскому времени. Российским авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам.

Напомним, режим закрытого неба действует с 24 февраля, когда была начата военная спецоперации РФ на Украине.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит еще более 1,5 млрд рублей на компенсацию простоя южных аэропортов страны. Они несут убытки из-за простоя во время проведения спецоперации на Украине. С учетом выделенных ранее средств общий объем поддержки превысил 3 млрд рублей.

Теги:  Российским, авиакомпаниям, рекомендуют, перевозить, пассажиров, по, альтернативным, маршрутам



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