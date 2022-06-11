11 Июня 2022
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обстрел, подъезд, Северодонецк, жилой дом (2014) | Фото: Ютуб

ЛНР ведет переговоры с украинскими боевиками о выводе мирных с химкомбината "Азот"

На химкомбинате "Азот" в Северодонецке украинские боевики могут удерживать в заложниках до 500 мирных граждан, спрятавшихся от обстрелов в бомбоубежище завода. Об этом в своем telegram-канале сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что с боевиками ведутся переговоры по освобождению заложников. Националисты пытаются выдвигать условия.

"На "Азоте" сейчас заблокированы около 300-400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината. Там же могут оставаться и до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище завода. На территории есть ещё мирные, но находятся в других частях завода. Боевики пытаются выдвигать требования - дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. Такие требования неприемлемы и обсуждаться не будут", - говорится в сообщении.

С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будет гарантирована жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями если они прекратят сопротивление, отпустят заложников и сдадутся в плен.

Ранее киевский режим признал, что ситуация в Северодонецке для ВСУ безнадежная и город почти освобожден войсками РФ и ЛНР.

Теги: спецоперация, северодонецк, химкомбинат, азот



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