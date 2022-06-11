Сургутский район стал победителем XV Всероссийской конференции финансистов

Сургутский район стал победителем в номинации "За высокое качество планирования и исполнения бюджета" XV Всероссийской конференции

"Местные бюджеты в современных условиях", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.



В конкурсе приняли участие 263 муниципальных образования (116 городских округов, 130 муниципальных районов и 17 муниципальных округов) из 60 субъектов РФ. Опыт Сургутского района в сфере управления общественными финансами представила директор департамента финансов администрации Сургутского района Татьяна Дю.

По ее словам, сильными сторонами района были признаны грамотное планирование, управление бюджетными расходами, нулевой долг. Кроме того, в районе внедряются новые технологии управленческого характера, такие как бюджет развития - расходы, которые наиболее остро волнуют население: туда включаются расходы, связанные с решением жилищных вопросов, ремонт и инвестиции коммунальной и социальной сферы - то, что непосредственно интересует жителей. Этот бюджет, в сравнении с другими муниципалитетами - очень высок - он составляет четверть собственных доходов бюджета муниципалитета.

"Каждый показатель, по которому оценивается деятельность муниципалитетов в этом конкурсе, помимо сухих цифр, содержит еще и осязаемый результат для каждого гражданина. Оценивается качество доходов, расходов, управления муниципальным долгом, планирования бюджета, управления муниципальным имуществом. Поэтому этот конкурс действительно значим и результат имеет практическое значение. Участвуя в конкурсе, мы делимся опытом, и в то же время получаем наработки других муниципалитетов. Это дает нам возможность перенимать хорошую практику и в конечном итоге - это плюс для экономики района", - отметила глава районного депфина.

Отметим, что конференция проводится с 2007 года ИД "Бюджет" и Союзом финансистов России. За 15 лет конференция стала уникальной площадкой для профессиональной дискуссии, сфокусированной на поиске лучших решений в области финансовой политики муниципальных образований. Благодаря авторитетному составу спикеров и актуальности рассматриваемых тем конференция с каждым годом приобретает все большую известность. Спикерами мероприятия выступают представители Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Совета Федерации, Государственной думы, независимые эксперты в финансовой сфере.