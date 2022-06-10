11 Июня 2022
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пуск ракеты, спецоперация, армия, z, оружие (2022) | Фото: Минобороны РФ / ТАСС

ВСУ готовят крупную провокацию против РФ в Одессе: разместят ПВО на месте захоронения жертв чумы

Руководство одесской военной администрации совместно со специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовят провокацию против России в Одессе, сообщил Накануне.RU начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Жертвами провокации могут стать сотни мирных жителей Одессы.

"Для этого в густонаселенном районе города вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет", - сообщил он во время брифинга.

В случае удара РФ по комплексу украинская сторона распространит в СМИ информацию о возникновении биологической опасности в Одессе из-за ВС РФ.

Он также отметил, что провокации украинских нацистов при полной поддержке преступных действий киевского режима странами так называемого "цивилизованного Запада" уже приобрели массовый характер.

Теги: провокация, спецоперация, ПВО, захоронение жертв чумы



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