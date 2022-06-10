10 Июня 2022
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Общество В России Крым
Крым (2020) | Фото: Накануне.RU

В некоторых районах Крыма продлен "желтый" уровень террористической опасности

В некоторых районах Крыма до 25 июня продлили высокий "желтый" уровень террористической опасности. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о территориях городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов.

А также об объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

"Ситуация в регионе полностью контролируется органами власти всех уровней. Правоохранительными органами и силовыми структурами обеспечивается безопасность республики, ее жителей и гостей", - подчеркнул глава республики.

Напомним, "желтый" уровень террористической опасности был введен в Крыму 11 апреля.

Теги: Крым, желтый уровень террористической опасности, Сергей Аксенов



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