В Горловке четыре человека погибли, девять пострадали от обстрелов ВФУ

В результате атаки Вооруженных формирований Украины Калининского района Горловки погибли четыре человека. Информация об этом опубликована в telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), передает корреспондент Накануне.RU.

"ВФУ продолжают обстреливать Горловку, в результате чего четыре человека погибли и еще девять получили ранения. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем два снаряда разорвались в центре Донецка. Один, предположительно, попал в верхний этаж жилого дома. Взрывы были слышны в районе улицы Артема. Очевидцы предполагают, что целью обстрела могло стать здание администрации ДНР.