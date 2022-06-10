Гендиректор "Россети Урал" обозначил стратегические задачи перед "Свердловэнерго" и "Россети Урал" - "Екатеринбург"

Сегодня генеральный директор компании "Россети Урал" Александр Пятигор провел рабочие встречи с коллективами двух региональных подразделений электросетевой компании, на которых ознакомился с ключевыми показателями их деятельности и обозначил приоритетные задачи на ближайшую перспективу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Перед началом встречи Александр Пятигор посетил Центры управления сетями филиала "Свердловэнерго" и компании "Россети Урал"-"Екатеринбург", которые созданы на базе современных информационных систем управления электросетевым комплексом с применением отечественной автоматизированной системы, обеспечивающей высокий уровень оперативного управления электросетевой инфраструктурой региона.

Главе компании "Россети Урал" доложили о финансово-экономических показателях и выполнении производственных программ подразделений. В докладах руководителей по направлениям были обозначены ключевые результаты по выполнению инвестиционных планов, ремонтной программы и техобслуживанию оборудования, а также данные по технологическому присоединению.

Стоит отметить, что на сегодня подготовка к отопительному сезону в Свердловской области и в г.Екатеринбурге вступила в активную фазу и идёт в полном соответствии с графиком. В целом, в 2022 году на ремонт и эксплуатацию электросетевого оборудования на территории Свердловской области, включая Екатеринбург, будет направлено более 2 млрд рублей. На модернизацию электросетевого комплекса и технологическое присоединение новых клиентов суммарно - более 6 млрд рублей.

Глава компании Александр Пятигор обсудил также актуальные вопросы кадровой политики, социальных программ, укомплектованности производственных отделений филиала производственным персоналом, программы улучшения условий труда.

"Надежная работа всей электросетевой инфраструктуры Среднего Урала - остаётся одной из приоритетных задач, стоящих перед нашим коллективом. Модернизация оборудования, неукоснительное исполнение обязательств по технологическому присоединению, вдумчивое перспективное развитие электрических сетей, высокий уровень клиентского сервиса, а также внимательное отношение к производственному персоналу - вопросы, которые всегда должны оставаться на личном контроле руководителей всех уровней.

Также отмечу, что Екатеринбургская агломерация — четвёртая по величине агломерация России, динамичное развитие которой, должно быть обеспечено доступной и современной электросетевой инфраструктурой", - подчеркнул генеральный директор компании "Россети Урал" Александр Пятигор в ходе состоявшихся встреч.

В ближайшие два дня Глава компании посетит коллективы филиалов "Челябэнерго" и "Пермэнерго".