10 Июня 2022
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Политика ДНР и ЛНР
танк, военный, спецоперация, украина, армия, солдаты (2022) | Фото: Антон Вергун/ТАСС

Власти Великобритании не связывались с руководством ДНР из-за приговоренных к смертной казни наемников

Власти Великобритании не предпринимали попыток связаться с руководством Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за приговоренных к смертной казни наемников, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Басурин предположил, что никто не будет "забирать" наемников, и что Великобритании "не нужны их граждане", "им нужна картинка".

"Они считают, что эта территория, которая не существует. Это ниже их достоинства разговаривать с руководителями нашей страны. Это лишний раз подчеркивает, что их граждане им не нужны. <...> Потому что если бы было желание, нашли бы способ, как переговорить с нашим руководством", - добавил он.

9 июня британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях на Донбассе, приговорили к смертной казни. Согласно постановлению Верховного суда Донецкой Народной Республики, все трое приговорены к высшей мере наказания и должны быть расстреляны. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.

Ранее Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим не признали своей вины по статье о наемничестве. По остальным статьям, по которым Пиннеру и Брагиму предъявили обвинения, они признали себя виновными.

В Генпрокуратуре республики ранее сообщали, что в результате полученных показаний Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР ("Совершение преступлений группой лиц"), ст. 232 УК ДНР ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), ст. 323 УК ДНР ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ч. 3 ст. 430 УК ДНР ("Наемничество").

Теги: наемники, ДНР, смертная казнь



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