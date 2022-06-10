ХК "Трактор" продлил контракт с главным тренером

ХК "Трактор" продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным до конца сезона 2023/2024, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Анвар Гатиятулин был назначен главным тренером в мае 2020 года. На второй год работы в клубе он привел "черно-белых" к бронзовым медалям Чемпионата КХЛ.

"Продление контракта с Анваром Гатиятулиным входило в число первых задач в это межсезонье. Мы довольны, что нам удалось быстро пожать руки. "Трактор" с приходом Гатиятулина с каждым сезоном показывает динамичное и положительное развитие", - отметил генеральный директор клуба Иван Савин.